Елена Синица В Пермском крае введение платы за посещение природных парков отложено Это связано с сложившейся экономической ситуацией Поделиться Твитнуть

Вид на Вишеру с камня Ветлан

Архив ИД «Компаньон»

Краевая дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) отложила до 2023 года введение платы за посещение популярных природных парков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Поясняется, что корректировка сроков вызвана сложившейся экономической ситуацией.





Напомним, ввести плату планировалось ввести на объектах природного парка «Пермский», подвергаемых наибольшей антропогенной нагрузке. Платное посещение объектов должны для всех жителей, кроме проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах ООПТ регионального значения.





Размер платы должен составить не менее 0,5% величины прожиточного минимума.

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