Елена Синица На следующей неделе без холодной воды останутся более 30 домов Перми Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На следующей неделе без холодной воды останутся более 30 домов Перми. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 5 апреля с 09:00 до 18:00 из-за планово-ремонтных работ холодной воды не будет по адресу ул.Писарева,6.





Также холодной воды не будет 9 апреля с 09:00 до 19:00 из-за аварийно-восстановительных работ по адресам: ул.Димитрова, 13, ул.Инженерная, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17а, 17б, 18, 36, ул.КИМ, 69, 77.





В это же время отключат холодное водоснабжение на ул.Металлистов, 18, ул.Николая Быстрых, 10, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, ул.Тургенева, 19, 21, 23, ул.Халтурина, 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8, 8а, 8б.

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