Пожароопасный сезон в Пермском крае начнётся 19 апреля Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С 19 апреля в Прикамье устанавливается начало весенне-летнего пожароопасного сезона. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Махонин.

Документом утверждён план мероприятий по предупреждению пожаров на территории региона. В частности, местным органам власти предписано обеспечить работоспособность систем связи, пожарной техники и источников водоснабжения, провести разъяснительную работу с местным населением.

С 19 апреля в полную боевую готовность будут приведены силы и средства пожаротушения лесопожарных формирований, организовано дежурство ответственных работников в выходные и праздничные дни.

Постановлением также утверждён перечень из 193 населённых пунктов, 29 лагерей отдыха и 45 СНТ, подверженных максимальной угрозе распространения лесных и других ландшафтных пожаров.





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