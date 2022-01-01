Андрей Стрельцов Пермячка Мария Истомина стала бронзовым призёром чемпионата страны по лыжным гонкам Поделиться Твитнуть

В Сыктывкаре проходит чемпионат страны по лыжным гонкам. На одной из самых трудных и престижных дистанций соревнований — 30 км — выступающая за Пермский край Мария Истомина заняла третье место.

Победительнице олимпийской чемпионке в Пекине Наталье Непряевой Истомина уступила всего три с небольшим секунды. При этом Мария лидировала 28 км дистанции.

В марафоне на 30 км свободным стилем приняло участие 68 спортсменок из разных регионов страны.













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