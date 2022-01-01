В Пермском крае иностранцам запретили работать в такси Мигрантам также откажут в трудоустройстве в магазинах, предприятиях нефтедобычи, на лесозаготовках Поделиться Твитнуть

В 2022 году иностранные граждане, работающие на основании трудового патента, не смогут трудоустроиться в Пермском крае в 11 сферах. Указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как говорится в документе от 30 марта иностранцам запрещено заниматься следующими видами деятельности: лесозаготовки, предоставление услуг в этой области, распилка и строгание древесины, добыча нефти и попутного газа, производство нефтепродуктов, розничная торговля в неспециализированных магазинах, розничная торговля напитков и табачных изделий в специализированных магазинах, перевозка пассажиров в городском, пригородном и междугородном транспорте, деятельность легкового такси.

Указ направлен на распределение трудовых ресурсов между мигрантами и местным населением.

Организациям в Пермском крае дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.

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