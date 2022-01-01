Административное здание на ул. Попова выкрасят в цвет «iMALL Эспланада» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми согласовали колерный паспорт восьмиэтажного административного здания на ул. Попова, 11. После ремонта его фасад перекрасят в бежево-медной цветовой гамме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, здание будет сочетаться с фасадами МФЦ «iMALL Эспланада», многоквартирных домов на Слудской горке и формировать единый архитектурный облик ансамбля эспланады.

Напомним, в преддверии 300-летия Перми власти проводят ремонт домов по улице Петропавловской. В феврале завершён капремонт фасада дома №81. В высокой степени готовности фасады ещё двух домов — №89 и №91.

В здании по ул. Попова, 11 располагаются минприроды, минЖКХ и УКС Пермского края.

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