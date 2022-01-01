Зарплата в Пермском крае за год выросла на 10,8% В январе работникам заплатили в среднем по 45,1 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя номинальная начисленная зарплата в Прикамье составила в январе 2022 года 45,1 тыс. руб., что на 10,8% больше, чем в январе 2021-го. Реальная зарплата (с учётом индекса потребительских цен) за этот же период увеличилась на 1,4%. Данные опубликовал Пермьстат.

Примечательно, что впервые за длительное время ни в одной отрасли не зафиксировано снижение показателей номинальной зарплаты.

Самый высокий рост отмечен в таких сферах, как «операции с недвижимостью» (24,7%), «административная и другие сопутствующие допуслуги» (20,4%).

В обрабатывающих производствах рост зарплаты составил 14,6%, ЖКХ — 9,2%, строительстве — 7,4%.

Что касается бюджетных отраслей, то здесь самый большой рост зарплаты отмечен в культуре и спорте — 19,9% (до 40,5 тыс. руб.).

Самые большие зарплаты получают работники сфер информации и связи, а также добычи полезных ископаемых — 67,8 и 87,7 тыс. руб. соответственно.

Самые низкие показатели, как и раньше, отмечены в сферах «деятельность гостиниц и предприятий общепита» — 27,3 тыс. руб. и «сельское хозяйство, охота, рыболовство» — 30 тыс. руб.

По показателям средней зарплаты Пермский край занимает второе место в ПФО, уступая только республике Татарстан — там средняя зарплата сложилась на уровне 46,3 тыс. руб.

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