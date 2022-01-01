В Перми скорректирован режим работы двух автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В дептрансе Перми, изучив обращения жителей города, решили скорректировать режим работы двух автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 1 апреля по будням в часы пик увеличится количество отравлений на автобусном маршруте №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон».

Со 2 апреля по выходным отправление автобуса маршрута №40 «Станция Пермь II — м/р Нагорный» перенесут с 19:20 на 19:25, чтобы пассажиры электропоезда успели сделать пересадку.

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