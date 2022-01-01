Впервые за полтора года в Прикамье зафиксирована нулевая суточная смертность от коронавируса При этом диагноз COVID-19 поставлен 407 жителям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 407 новых случаев COVID-19. Из заболевших 47 — дети. Выздоровели 697 человек, скончавшихся нет. В последний раз нулевая суточная смертность фиксировалась в сентябре 2020 года.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 360 085.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 645 пациентов, в тяжёлом состоянии 72, из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

На изоляции находятся 2,6 тыс. жителей края.

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