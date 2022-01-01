Андрей Стрельцов На прилавках могут появиться конфеты с названием пермского ФК «Амкар» Клуб также ведёт переговоры о партнёрских отношениях с одним из банков Поделиться Твитнуть

Валерий Чупраков — президент ФК «Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Президент ФК «Амкар» Валерий Чупраков заявил о стабильном финансовом положении клуба. По его словам, нынешняя экономическая турбулентность не коснулась организаций и компаний, поддерживающих команду.

«На сегодняшний день ни одного спонсора не ушло», — заявил Чупраков на пресс-конференции, посвящённой возобновлению 3 апреля первенства команд ФНЛ-2.

По словам Валерия Чупракова, идёт постоянная работа в новых направлениях. Так, в ближайшее время появятся товары, производимые пермскими предприятиями, в названиях которых будет присутствовать название команды. Речь, например, идёт о конфетах Пермской кондитерской фабрики. Также ведутся переговоры с одним из банков о начале партнёрских отношений.

Напомним, летом прошлого года руководство «Амкара» заявило о готовности сверстать бюджет клуба из расчёта около 150 млн руб. При этом средства, полученные от бюджета края, озвучены не были. Валерий Чупраков тогда заявил, что «красно-чёрные» в свой первый сезон попробуют обойтись без поддержки региональных властей. В то же время, в министерстве спорта Пермского края не исключали, что с 2022 года бюджет клуба может начать формироваться по принципу «50 на 50».

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