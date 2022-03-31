Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 1 по 3 апреля Поделиться Твитнуть

«Евгений Онегин» (12+)

Никита Чунтомов

1, 2, 3 и 5 апреля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Евгений Онегин» (12+) в постановке дирижёра Михаила Татарникова и режиссёра Владиславса Наставшевса.

1 апреля в 19:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт хореографический спектакль «Богатства Малахитовой шкатулки» (6+).

1 апреля в 19:00 в Органном концертном зале с программой «Поющие трубы» (6+) выступят лауреаты международных конкурсов – трубач-виртуоз, контртенор Геннадий Никонов и органистка Мария Лобецкая.

2 апреля в 15:00 в Центральной городской библиотеке им.Пушкина состоится беседа «Почему исчезли воробьи, а Серая Шейка осталась?» (12+), приуроченная к Всемирному дню птиц. Лектор – Галина Матвеева, орнитолог, председатель Пермского орнитологического общества, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ. В беседе будут затронуты актуальные вопросы изменения населения птиц города, их изучения и охраны.

2 апреля в 15:00 в Органном концертном зале музыканты из Санкт-Петербурга Геннадий Никонов и Мария Лобецкая представят концертную программу «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+).

2 апреля в 17:00 в Пермском краевом колледже искусств и культуры можно увидеть курсовой спектакль III курса «ХА¡¿» (16+). Необходима предварительная регистрация.

3 апреля в 10:30 в Пермской краевой детской библиотеке им.Кузьмина пройдёт мастер-класс по рисованию (6+).

3 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет «Парк» (16+) Анжелена Прельжокажа, созданный по заказу Парижской оперы на музыку Моцарта и сербского композитора Горана Вейводы.

3 апреля в 18:00 в частной филармонии «Триумф» студенческий театр ПНИПУ «17-ая Скрипка» представлят спектакль «Толстая тетрадь» (12+) – авторское прочтение одноименного романа Аготы Кристоф.

3 апреля в 19:00 в Органном концертном зале двукратный чемпион Кубка мира, лауреат международных конкурсов аккордеонист Александр Поелуев выступит с Оркестром русских народных инструментов имени В. А. Салина под управлением Галины Токаревой с программой «Магия аккордеона» (6+).

3 апреля в 20:00 онлайн-кинотеатр Okko в рамках проекта «Золотая Маска online 2022» приглашает на показ спектакля «Конёк-Горбунок» («Урал Опера Балет», Екатеринбург) (12+). Режиссёр-постановщик и балетмейстер — Вячеслав Самодуров.

До 17 апреля в Центральном выставочном зале работает выставка Анастасии Поповой «В начале марта. Где-то на Урале» (0+). Работы, представленные в экспозиции, – это исследование художником знакомых уголков природы в начале весны.

До 27 апреля в киноцентре «Премьер» можно увидеть фильм «Сядь за руль моей машины» (16+), получивший премию Оскар-2022 в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

До 29 апреля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку Марии Колывановой «Ненужное подчеркнуть» (0+). Проект объединил две серии художественных работ, каждая из которых посвящена колебаниям между различными противопоставленными друг другу пространствами, парадигмами и ощущениями: прошлым и настоящим, элитарным и массовым, свободой и несвободой.

До 29 апреля на сайте Opera Vision можно увидеть постановку оперы Рихарда Штрауса «Кавалер роз» (16+). Этот спектакль Гарсингтонской оперы является совместной постановкой с Ирландской национальной оперой и оперой Санта-Фе.

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