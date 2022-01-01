Елена Синица За год в Пермском крае автомобили с пробегом подорожали на 36,7% С начала года рост составил 15,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого квартала средняя стоимость автомобиля с пробегом в Пермском крае составляла 410 тыс. руб. Это на 15,8% больше, чем кварталом ранее, и на 36,7% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит «Авито Авто».

В целом по России в первом квартале продажи таких автомобилей выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на рынке поднялась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и на 42,9% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, в среднем стоимость автомобиля с пробегом в стране составила 450 тыс. руб.





В нынешних условиях рынок автомобилей с пробегом становится ключевым для покупателей в России, считает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. По его словам, из-за перебоев с поставками новых автомобилей и роста цен на новые модели произойдёт переориентация покупателей на сегмент автомобилей с пробегом. Он также отметил, что и автодилеры перестраивают бизнес-процессы таким образом, чтобы сфокусироваться на продажах авто с пробегом.





«Интересный тренд, который хотелось бы отметить: есть основания ожидать, что доля корейских и китайских автомобилей с пробегом в продажах будет расти. Этот тренд, сформировавшийся еще в 2021 году, имеет все шансы укрепиться на фоне сложившейся рыночной ситуации», — говорит Кирилл Вотяков.





В числе самых продаваемых моделей на рынке автомобилей с пробегом в регионе в первом квартале оказались ВАЗ (LADA) — средняя стоимость 169 тыс. руб., Toyota — 1 млн 250 тыс. руб., Chevrolet — 350 тыс. руб., KIA — 810 тыс. руб., Hyundai — 690 тыс. руб.

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