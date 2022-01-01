Молодёжь «Азота» познакомилась с чемпионом мира Александром Сухоруковым Спортсмен рассказал участникам встречи о своих достижениях и победах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Молодёжь филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» встретилась с чемпионом мира и серебряным призёром Олимпийских игр по водным видам спорта в Пекине 2008 года Александром Сухоруковым.

Встреча молодых работников «Азота» с чемпионом прошла в формате беседы в спортивном комплексе «Кристалл», в котором развиваются два вида спорта — плавание и водное поло. Плаванием занимаются 460 ребят, более 120 воспитанников — водным поло. Спортсмен рассказал участникам встречи о своих достижениях и победах, о том, как стать чемпионом. Мероприятие состоялось в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступила Группа компаний «Уралхим» и «Уралкалий».

Александр Сухоруков, российский пловец, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, многократный призёр и победитель чемпионатов мира и Европы, рекордсмен мира:

— Благодарю организаторов встречи, компании «Уралхим» и «Уралкалий», за такую нужную программу. Миссия чемпиона, действительно, не только в достижении каких-либо побед, но и в том, чтобы передавать дальше свой опыт. Надеюсь, мой спортивный путь станет стимулом для всех — развиваться, заниматься любимым делом и всегда быть в движении.

Встреча молодёжного актива «Азота» с Александром Сухоруковым завершилась фотосессией и раздачей автографов. Азотчики подарили почётным гостям памятные подарки с символикой юбилейного года филиала «Азот» компании «Уралхим».

Радмир Габдуллин, советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по спорту и молодёжной политике, президент Союза MMA России, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— «Миссия чемпиона» предусматривает приезд лидеров общественного мнения, чемпионов и призёров различных видов спорта, деятелей образования и здравоохранения. В декабре прошлого года Пермский край посетили легендарный Фёдор Емельяненко и боец Fedor Team Кирилл Сидельников. Сейчас приехал Александр Сухоруков. В ближайших планах приезд ещё нескольких звёзд спорта. Мы видим, как вдохновляют такие визиты нашу молодёжь, ребята потом активно тренируются, используя советы именитых наставников.

Во время приезда Емельяненко и Сидельникова в Соликамске был проведён большой мастер-класс. На нём присутствовала уроженка Соликамска Валерия Тепышева, ставшая в Абу-Даби чемпионкой мира по ММА среди юниоров. На днях Валерия, уже в статусе чемпионки, приехала в родной Пермский край вместе с Анастасией Кармаевой.

Чемпионки мира среди юниоров по ММА Анастасия Кармаева и Валерия Тепышева являются амбассадорами программы поддержки детского спорта ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» «Миссия чемпиона».

Александр Сухоруков — серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×200 м вольным стилем. Чемпион мира 2008 года и рекордсмен мира в комбинированной эстафете 4×100 м на короткой воде (бассейн 25 м). Серебряный призёр чемпионата Европы 2008 года в эстафете 4×200 м вольным стилем. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Венгрии (август 2010 года) в составе сборной России завоевал золотую медаль в эстафетах 4×100 и 4×200 м вольным стилем. На чемпионате мира по плаванию на «короткой воде» в Дубае (декабрь 2010 года) в составе сборной России выиграл эстафету 4×200 м вольным стилем (команда установила мировой рекорд — 6 минут 49,04 секунды).

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