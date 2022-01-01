Елена Синица
В Перми последние звонки в школах пройдут 18 мая
Также в этот день будет запрещена продажа алкоголя
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Последние звонки в пермских школах пройдут 18 мая. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на соответствующее постановление горадминистрации.
Также сообщается, что в этот день в Перми будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
В прошлом году последние звонки в городе прошли 22 мая. Единый последний звонок для муниципальных общеобразовательных учреждений прошёл онлайн.
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