Подведены итоги Всероссийских соревнований по плаванию «Пермская волна» В турнире участвовали 116 спортсменов из семи регионов России Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

30 и 31 марта в Перми прошли Всероссийские соревнования по плаванию в честь 300-летия Перми «Пермская волна». Их проведение поддержали компании «Уралхим» и «Уралкалий».

Лучшими по количеству золотых медалей (по четыре) стали Кирилл Панцырев (Пермь) и Арина Репкина (Воронежская обл.). По три золотых награды — у Тимофея Тестова (Пермь) и Марии Ефановой (Воронежская обл.). По два золота выиграли Алексей Романов (Березники, Пермский край), Никита Рахманин и Анастасия Здоровцова (Воронежская обл.).

Памятных призов Федерации плавания Пермского края за наивысшие результаты по таблице очков FINA удостоились Мария Ефанова, Никита Рахманин, Арина Репкина, Анна Серкова (Воронежская обл.), Тимофей Тестов, Алексей Романов, Варвара Алфёрова, Андрей Савлов, Кирилл Панцырев (Пермский край) и Серафима Опалева (Кировская обл.).

Фото: Владимир Горшков

Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Значимость этих соревнований велика как для Пермского края, так и для спортсменов, которые участвуют в них. В регионе уже несколько лет не проводились всероссийские старты по плаванию, и нам удалось возобновить эту традицию благодаря личной поддержке губернатора Дмитрия Махонина. Сейчас на уровне страны в календарном плане не так много соревнований, в которых юные пловцы 12-13 лет могли бы показать себя, дать старт своей спортивной карьере. Я уверен, что благодаря «Пермской волне» Пермский край на федеральном уровне со временем станет площадкой для формирования спортивного резерва.

Принять участие в турнире приехали 116 спортсменов из семи регионов России: Воронежской, Кировской, Московской, Ярославской областей, Республики Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края. В течение двух дней было разыграно 32 комплекта наград в индивидуальном и эстафетном плавании среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет.

Мария Ефанова, золотой призёр соревнований, обладательница специального приза за наивысшие результаты по таблице очков FINA (Воронежская обл.):

— Мы стараемся как можно чаще участвовать во всероссийских стартах. Это хорошая возможность посоревноваться с людьми, которые сильнее тебя, попробовать победить их. Ну и проверить себя, посмотреть на свои ошибки. В Воронеже мы обычно тренируемся в 25-метровом бассейне. А здесь появилась возможность попробовать проплыть по длинной воде. Было интересно посмотреть своё время в 50-метровом бассейне. Я занимаюсь плаванием три года. Моя главная цель — выполнить разряд мастера спорта.

Почётными гостями соревнований стали рекордсмен мира, серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по плаванию Александр Сухоруков и чемпион мира и Европы, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, обладатель Кубка Мира, заслуженный мастер спорта СССР и России по плаванию, почётный вице-президент Федерации плавания Пермского края Владимир Сельков.

Организаторами Всероссийских соревнований выступили: Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация плавания, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

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