Елена Синица С экс-директора завода им.Дзержинского и его партнёров хотят взыскать более 51 млн рублей Исковые требования касаются взыскания платежей, которые завод платил в качестве арендной платы за оборудование котельной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Машиностроительный завод им.Дзержинского обратился в Арбитражный суд с иском к бывшему исполнительному директору Егору Заворухину, предпринимателям Денису и Максиму Овчинниковым и ООО «Регион». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сумма исковых требований составляет более 51,735 млн руб. По данным источников издания, исковые требования касаются взыскания платежей, которые завод платил в качестве арендной платы за оборудование котельной с 2009 по 2018 год.





Напомним, ранее Егора Заворухина признали виновным в растрате средств завода в особо крупном размере. В частности, обвинения касались оплаты завышенных счетов за теплоэнергию, которую вырабатывала котельная. Овчинниковых также признали виновными в пособничестве по этому делу. Тогда суд постановил взыскать с них 143 млн руб.

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