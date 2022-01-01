Андрей Стрельцов «Парма» с крупным счётом победила БК «Цмоки-Минск» Поделиться Твитнуть

Очередную игру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» провели в четверг, 31 марта, на своей площадке. Белорусский клуб «Цмоки-Минск» не смог оказать достойного сопротивления хозяевам площадки. Итог 91:68 в пользу подопечных Вячеслава Шушакова.

Валерий Лиходей, набравший 17 очков за игру, стал самым результативным игроком встречи.

Это третья подряд победа «Пармы» в турнире. На сегодня пермский клуб в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ занимает шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч пермские баскетболисты сыграют в гостях. 3 апреля они в Казани встретятся с местным УНИКСом.





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