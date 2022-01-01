С 1 апреля на бескондукторную систему оплаты проезда перешли ещё два автобусных маршрута в Перми Это автобусы №51 и 74 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля на бескондукторную оплату проезда в Перми перешли автобусные маршруты №51 «М/р Владимирский—ул. Советская—Пермь I» и №74 «М/р Владимирский—М/р Заостровка». Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. С такой просьбой в департамент транспорта обратился сам перевозчик.

В администрации напоминают, оплату проезда в автобусах без кондуктора можно осуществить безналичным способом с помощью стационарных валидаторов. Для оплаты проезда наличными пассажиру необходимо обратиться к водителю во время остановки.

Напомним, на сегодня к бескондукторной оплате проезда перешли все трамвайные и 27 автобусных маршрутов.





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