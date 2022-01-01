Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля Продолжат работать «Ситидрайв» и Urent Поделиться Твитнуть

Российский сервис такси «Ситимобил» заявил о прекращении работы 15 апреля, все обязательства перед сотрудниками и партнёрами компании «будут выполнены в полном объёме в рамках действующего законодательства», — сообщила пресс-служба компании. Причину решения в «Ситимобил» не называют.

«Но всё не так печально: «Ситидрайв» и Urent продолжат работать, и вы сможете каршерить и самокатить сколько душе угодно», — отмечается на официальной странице компании в социальной сети.

Также поясняется, что вплоть до 15 апреля приложение «Ситимобил» будет работать в штатном режиме — то есть останется доступным для заказа такси, доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнёров будут продолжать получать заказы в приложении «Ситистарт».

О прекращении деятельности «Ситимобила» акционеры компании сообщили 11 марта.

Сервис городской мобильности «Ситимобил» был основан в 2007 году и работал более чем в 80 городах России.

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