«Урал ФД» повысил ставки по депозитам для бизнеса Вклады помогут минимизировать последствия санкционных мер Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» объявил о повышении ставок по всем депозитам для бизнеса. Депозитами с самыми высокими ставками стали короткие депозиты «Срочный» и «Краткосрочный».

«Сегодня мир интенсивно меняется, привычные схемы действий перестают работать. Представители бизнеса активно ищут возможность минимизировать последствия санкционных мер для своей коммерческой деятельности. Мы видим, как за последние дни возрос спрос на услуги «Урал ФД», особенно в части рассчетно-кассового обслуживания и депозитов. Вероятно, сыграло роль, то, что как небольшой региональный банк, мы находимся вне санкций, а значит, можем предложить предпринимателям прежде всего бесперебойную работу всех банковских систем, стабильные расчеты и гарантию безопасности сбережений. Депозиты с короткими сроками и высокими ставками — разумное решение для тех, кто держит руку на пульсе и считает, что деньги должны работать в любых обстоятельствах», — комментирует руководитель корпоративного бизнеса банка «Урал ФД» Кирилл Болтрушевич.

Процентная ставка по депозиту «Срочный» на текущий момент достигает 13% годовых. Депозит может быть открыт на срок от 12 до 365 дней. Минимальная сумма для открытия депозита — 50 тыс. руб. Пополнение и расходование не предусмотрены.

Узнать подробнее об актуальных предложениях «Урал ФД» можно на сайте банка или по телефону 8 800 100 10 40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.

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