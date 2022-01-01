Практика комплексного развития территория будет тиражироваться в муниципалитетах края Губернатор поручил региональному минстрою усилить работу оперативного штаба по отслеживанию цен на стройматериалы Поделиться Твитнуть

Сегодня, 30 марта, на заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили ход выполнения в регионе национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

В рамках федеральной инициативы в регионе реализуют два проекта — по строительству нового жилья и сокращению непригодного для проживания жилфонда.

«Продолжаем реализовывать масштабные строительные проекты в соответствии с задачами нацпроекта. В прошлом году в регионе ввели рекордные 1,3 млн кв. метров жилья. Также нарастили темпы переселения граждан из «аварийки». В минувшие выходные в Краснокамске вручали жильцам ключи от квартир в новостройке. Это показательный пример того, что расселение должно вестись не только во вторичное жилье. Ранее главам муниципалитетов поставлена задача усилить работу в этом направлении и комплексно подходить к решению вопроса. Несмотря на сложности в этом году, связанные с санкциями в отношении России, рассчитываем, что объемы и темпы жилищного строительства будут сопоставимыми с прошлогодними. Для этого необходимо адресно работать с каждым застройщиком. Соответствующая уже задача поставлена региональному ведомству», — обозначил Дмитрий Махонин.

Подробнее о достижении целей нацпроекта доложил министр строительства региона Андрей Колмогоров. Он сообщил, что федерацией поставлен показатель — к 2030 году нарастить объемы жилищного строительства до 1,6 млн кв. метров. При этом за январь-февраль текущего года введено уже 25% (337,5 тыс. кв. метров) объема, запланированного на 2022 год.



«Совместно с муниципалитетами разрабатываются программы строительства жилья по вовлечению новых земельных участков, формируются планы ввода жилья в каждой территории с учетом их потребностей. При этом земельные участки должны быть обеспечены как транспортной, так и инженерной инфраструктурой», — подчеркнул министр.



Также он отметил, что при строительстве нового жилья учитывается принцип комплексного развития территории. Для создания необходимой инфраструктуры регион в том числе использует возможности входящей в нацпроект программы «Стимул». В частности, в Перми построены дороги на ул. Лесная (м/р Ива), ул. Карла Модераха (м/р Красные казармы), корпус школы № 93, в 2022 году будет продолжено возведение ул. Строителей в Дзержинском районе краевой столицы и начнется строительство автомобильной дороги ул. Сапфирная (м/р Ива). До 1 апреля ведется отбор проектов территорий для участия в программе на 2023-2024 гг.



Отдельно глава ведомства остановился на региональных мерах поддержки строительной отрасли.

«Создан оперативной штаб, где в ежедневном режиме обеспечивается взаимодействие с застройщиками и подрядчиками. Также мы приняли решение об авансировании по договорам подряда по госконтрактам. По ним изменится порядок оплаты — уменьшаем срок платежей с 15 до 7 дней», — рассказал министр.

Также создается Технический совет при министерстве, в который войдут представители Инспекции госстройнадзора, госэкспертизы и представители научных институтов. Он займется корректировками действующей проектной документации на предмет возможной замены материалов и оборудования импортного производства на российские аналоги. По словам министра, такой подход позволит качественней и быстрей вносить необходимые изменения в проекты.



Как отмечают в Министерстве строительства, в Прикамье есть все необходимое для строительства домов, также нужно взаимодействовать с поставщиками, чтобы они могли ориентироваться на наши планы при планировании объемов производства.



Андрей Колмогоров отметил, что мероприятия по увеличению строительства нового жилья помогут в том числе быстрее расселить аварийные дома. По данным ведомства, в территориях уже практически исчерпан вторичный жилфонд или он также не соответствует необходимым требованиям. «В 2022-2023 гг. нам с вами предстоит расселить жилые помещения общей площадью 247,88 тыс. кв. метров. Для этого 14 муниципальных образований запланировали приобрести жилые помещения общей площадью 97,6 тыс. кв. метров у застройщика в строящихся домах, а также в домах, введенных в эксплуатацию, это составляет 40% от площади, запланированной к расселению», — сказал министр.



По итогам обсуждения планов по достижению целей нацпроекта, Дмитрий Махонин поручил региональному минстрою усилить работу оперативного штаба по отслеживанию цен на стройматериалы, проверять обоснованность повышения стоимости и при необходимости привлекать представителей антимонопольной службы. «В сегодняшних условиях законодательство в сфере строительства меняется динамично. Региональному ведомству необходимо предоставлять еженедельный свод с актуальными поправками и оперативно доводить эту информацию до поставщиков и застройщиков», — обозначил губернатор.



Кроме того, Дмитрий Махонин поручил продолжать внедрение проектов комплексного развития территорий не только в столице региона, но и в других муниципалитетах. «Прошу держать на контроле работу глав по выделению земельных участков под новое и комплексное строительство. Важно не просто строить, а создавать комфортные условия для людей», — заключил он.

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