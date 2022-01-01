С 1 апреля электрички в Пермском крае начнут останавливаться на «летних» остановках При этом расписание движения не изменится Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля по 30 октября 2022 года некоторые пригородные поезда в Прикамье начнут останавливаться на дополнительных «летних» остановках вблизи дачных поселков и садов. При этом расписание движения не изменится, сообщили в АО «Пермская пригородная компания».

На направлении Пермь-2 – Углеуральская назначаются остановки для поездов:

№6262/6261, №6263, №6264, №6266/6265, №6272, №6271 – на о.п. 25 км, о.п. 66 км;

№6269, №6291, №6295, №6296 – на о.п. 25км;

№6268/6267 – на о.п. Косьвинский, о.п. 25 км, о.п. 56 км, о.п. 83 кмо, п. Пасечный Хутор, о.п. Мальцево, , о.п. Канюки,

На направлении Пермь-2 – Чусовская назначаются остановки для поездов:

№6202, №6203 – на о.п. Залесная, о.п. Лесная Полянка, о.п. 73км, о.п. 101км;

№6201, №6204, №6205, №6206, №6221 – на о.п.73км, о.п. Залесная, о.п. Лесная Полянка;

№6205, №6206 – на о.п. 101км, о.п. 120км;

№6219, №6220 – на о.п. 73км;

№6205 – на о.п. 30км.

На направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная назначаются остановки для поездов:

№6262/6261, №6266/6265,№6268/6267, №6903, №6904, №6905, №6906, №6907, №6908 – на о.п. Пост 150км;

№6165, №6168 – на о.п. Замельничный, о.п. Уньва.

На направлении Верещагино – Балезино назначаются остановки для поездов:

№7152, № 7153, №7155, №7156 – на о.п. Ключевское, о.п. Хрустали, о.п. Лып.

Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «ППК», в терминалах самообслуживания, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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