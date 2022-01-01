В прокуратуру на нехватку лекарств и завышение цен в аптеках пожаловались 20 жителей Прикамья Обращения взяты надзорным органом на контроль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На прямую телефонную линию по вопросам соблюдения прав граждан на лекарственное обеспечение в прокуратуру Пермского края поступило 20 обращений. Об этом сообщает «Рифей».

Пермяки пожаловались на необоснованное завышение цен на отдельные виды препаратов, а также на отсутствие в аптеках жизненно необходимых медикаментов.

В надзорном ведомстве заверили, что все сигналы проверят вместе с сотрудниками регионального минздрава, Росздравнадзора и УФАС.

Ранее российские врачи в ходе опроса профессионального сообщества «Врачи.рф» пожаловались на дефицит более 80 лекарств, в том числе инсулина, а также препаратов для желудка и щитовидной железы. В Росздравнадзоре заявили, что дефицит лекарств вызван необоснованным ажиотажным спросом. Поставки и объёмы производства остаются прежними.

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