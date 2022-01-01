Елена Синица Пермский хладокомбинат «Созвездие» продолжит производство шоколадного мороженого На предприятии нашли замену импортному какао-порошку Поделиться Твитнуть

Пермский хладокомбинат «Созвездие» нашёл замену импортному алкализованному какао-порошку, который использовался для производства шоколадного мороженого. Поставки ингредиента прекратились в связи с санкциями. Альтернативный поставщик продукции — из России.

На предприятии добавили, что основное сырьё (молоко, сливки, сахар, вафельные стаканчики и рожки) и ранее было отечественного производства, как и ингредиенты для глазирования эскимо и впрыска в рожки.

Наполнители и фруктовое пюре поставляются как из регионов страны, так и из Белоруссии.

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