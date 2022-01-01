В крае может быть запущена бизнес-платформа о перспективных нишах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевые власти обсудили ход реализации региональной Стратегии развития МСП. Напомним, этот документ включает план мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, собщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из основных задач властей региона. «Этот сектор — крупный работодатель, в нем занято порядка трети всех жителей края трудоспособного возраста. Мы заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес развивался, наращивая собственную прибыль, пополняя доходы региона и поддерживая социальную стабильность в крае. В условиях санкций, введенных против России, нам необходимо быть в постоянном прямом диалоге с предпринимателями и оперативно реагировать на их проблемы», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

С учетом новых тенденций в экономике, в том числе связанных с санкциями против России, а также в связи с учетом эффекта от внедренных механизмов региональная Стратегия развития малого и среднего предпринимательства будет скорректирована.

В частности, внимание акцентированно на том, что сложившаяся ситуация — уникальный шанс для местных товаропроизводителей включиться в производственные цепочки, найти себя на тех рынках сбыта, которые раньше были недоступны в рамках импортозамещения. На поддержку импортозамещающих производств и будут направлены усилия властей региона.

Агентство по развитию МСП Пермского края начало работу над ресурсом, на котором будет агрегирована информация о секторах, потребительском спросе, задачах, решения которых ищут компании и другие сведения о том, в каких направлениях пермский бизнес сможет себя реализовать с учетом возможностей, открытых в рамках импортозамещения. Планируется, что первая версия платформы будет представлены бизнес-сообществу этой весной.

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