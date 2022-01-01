Запрет полётов в аэропорты южной и центральной России продлён до 7 апреля Пока до этой даты приостановлены рейсы из Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, закрытыми пока останутся аэропорты в Анапе, Геленджике, Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Брянске, Белгороде, Курске, Элисте, Орле и Воронеже.

Напомним, из-за российской спецоперации на Украине Росавиация с 24 февраля приостановила полёты в 12 аэропортов городов южных и центральных районов РФ по 2 марта, а затем продлевала запрет несколько раз.

В связи с решением Росавиации, до 7 апреля отменяются рейсы из аэропорта Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону.





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