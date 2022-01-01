В Перми резко снизилась суточная заболеваемость коронавирусом За день ковид обнаружен всего у 80 жителей краевого центра Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Роспотребнадзоре, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 22 территорий Прикамья.

Лидером по числу суточных заражений стал Чусовской ГО — там заболело 103 местных жителей, на втором месте Чайковский — 88 заразившихся. Пермь только третья — 80 заболевших.

В Губахе заразился 71 человек, в Чернушинском ГО — 38, в Октябрьском ГО — 26.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 358 820 жителей региона.

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