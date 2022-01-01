Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб 17-й житель Пермского края Владиславу Соломенникову было 20 лет Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний военнослужащий из Чайковского. Об этом сообщает телеграм-канал «Чайковская зорька». В администрации губернатора подтвердили данную информацию.

По данным канала, сейчас решаются вопросы захоронения погибшего с необходимыми военными почестями. Тело должны доставить в город завтра, похороны состоятся в четверг. Прощание пройдет в ритуальном зале на ул.Вокзальная с 12 до 13 часов.





Владислав Соломенников стал 17-м жителем Пермского края, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

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