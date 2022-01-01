Мария Сыропятова В Перми с апреля вырастет плата за эвакуацию авто на штрафстоянку Она составит 2,1 тыс.рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С середины апреля в Перми до 2150 руб. вырастет плата за эвакуацию легкового автомобиля на штрафстоянку. Это на 630 руб. больше, чем сейчас. Об этом на брифинге рассказал руководитель краевой инспекции технадзора Игорь Морозов.

Помимо платы за эвакуацию, владельцу транспортного средства нужно будет заплатить 22,5 руб. за каждый час размещения машины на автостоянке.

В Пермском крае также изменён механизм отбора компаний, занимающихся вывозом автомобилей на штрафстоянки. С заявительной системы во всех территориях края переходят на конкурсы. На торгах по большинству районов Пермского края были определены компании и тарифы на организацию вывоза автомобилей нарушителей на штрафстоянки. В семи территориях итоги либо подводятся, либо запланированы повторные торги.

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