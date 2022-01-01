Нефтяники и главы муниципалитетов Прикамья заключили новое соглашение Соглашения подписали главы 25 муниципальных образований Поделиться Твитнуть

Представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков и главы муниципальных образований региона подписали соглашения о сотрудничестве на 2022 год. Инвестиции компании будут направлены на социально значимые для территорий проекты.

Соглашения подписали главы 25 муниципальных образований, в том числе глава Перми Алексей Дёмкин. В столице региона при поддержке нефтяников в этом году завершится строительство двух общежитий для студентов ПНИПУ, а также продолжится реализация проектов к 300-летию Перми. Самый крупный из них — строительство новой сцены Театра юного зрителя.

«Формат подписания соглашений между компанией «ЛУКОЙЛ» и главами муниципалитетов Прикамья мы внедрили в 2002 году. За 20 лет этот документ стал символом стабильности, надёжности и уверенности в завтрашнем дне! Подтверждение тому — внушительный список построенных и отремонтированных объектов — это школы и детские сады, больницы и дома культуры, стадионы и игровые площадки, общественные пространства в десятках населённых пунктов по всему Пермскому краю — от Красновишерска и Соликамска до Куеды и Октябрьского. Несмотря на текущую экономическую ситуацию, все социальные обязательства будут также исполнены. Поддержку Компании «ЛУКОЙЛ» в 2022 году получат более 100 объектов по всему Пермскому краю», — заявил представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Так, в год культурного наследия народов России в п. Ильинском продолжится восстановление исторического здания любительского театра, в Чайковском — благоустройство набережной, в с. Калинино Кунгурского района будет построен дом культуры. Кроме того, нефтяники поддержат проведение ремонтных работ в школах п. Октябрьский, Куединского и Бардымского округов.

За минувший год в рамках соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем инвестиции в развитие социальной сферы региона составили 1,05 млрд рублей. Ранее протокол о взаимодействии на текущий год также подписали президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Кроме того, в территориях Пермского края стартовали традиционные благотворительные акции ЛУКОЙЛа, а в январе был объявлен XXI конкурс социальных и культурных проектов. Получателей грантов на реализацию своих идей назовут уже через месяц.

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