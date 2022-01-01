Елена Синица
За неделю ОРВИ заболело 12,9 тыс. жителей края
Это на 51,7% ниже эпидпорога
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За неделю с 14 по 20 марта в Пермском крае зарегистрировано 12 968 случаев ОРВИ (49,7 на 10 тыс. населения). Это на 51,7% ниже эпидемиологического порога. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Поясняется, что среди заболевших выявлены возбудители не гриппозной этиологии — аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция).
В целях профилактики, рекомендуют в ведомстве, следует надевать маску в местах массового скопления людей, регулярно проветривать помещения, не допускать переохлаждения.
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