В трёх районах Перми в начале апреля отключат воду Ремонтные работы назначены на 2, 3 и 5 апреля Поделиться Твитнуть

Компания «Новогор-Прикамье» обнародовала план аварийных и плановых ремонтных работ на сетях в начале апреля. По информации ресурсоснабжающей компании, отключение воды с 2 по 5 апреля произойдёт в 48 домах.

Так, 2 апреля с 9:00 до 19:00 краны пересохнут по следующим адресам:

- ул. Янаульская, 22, 22а, 24, 26, 27а, 28;

- ул. Маршала Толбухина, 33;

- ул. Кабельщиков, 8.

В субботу, 2 апреля, с 9:00 до 13:00 воды не будет в домах:

- ул. Луначарского, 4;

- ул. Островского, 25, 27.

В тот же день с 9:30 до 18:00 отключение планируется по адресам:

- ул. Бригадирская, 2, 8;

- ул. Загарьинская, 3;

- ул. Коломенская, 4, 10, 12, 14, 16;

- ул. Косьвинская, 1а;

- ул. Краснополянская, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40;

- ул. Пихтовая, в домах с чётными номерами с 24 по 36.

С 10:00 до 18:00 3 апреля без водоснабжения останутся пермяки в домах:

- ул. Борцов Революции, 8а;

- ул. ДОС, 1, 2;

- ул. Днепровская, 32;

- ул. Лесопарковая, 2, 4, 6, 18;

- ул. Ленская, 32, 40а;

- ул. Пышминская, 12.

Во вторник, 5 апреля, с 9:00 до 18:00 без водоснабжения останутся жители дома №6 по ул. Писарева.

Пермякам рекомендовано на время отключения сделать запасы воды.

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