Андрей Стрельцов
Пермяк Евгений Климов стал чемпионом страны по прыжкам на лыжах
Он первенствовал на большом трамплине в Нижнем Тагиле
Пермский спортсмен Евгений Климов выиграл чемпионат России по прыжкам на лыжах на большом трамплине. Соревнования прошли в Нижнем Тагиле. В своих попытках он улетел на 121,5 и 129 м, показал первый результат в обоих раундах и набрал 213,2 балла.
В прыжках на лыжах с трамплина HS 85-109 Евгений Климов стал вторым после Даниила Садреева.
Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Климов стал серебряным призёром в командных соревнованиях.
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