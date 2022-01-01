Андрей Стрельцов Пермяк Евгений Климов стал чемпионом страны по прыжкам на лыжах Он первенствовал на большом трамплине в Нижнем Тагиле Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

teamrussia.pro

Пермский спортсмен Евгений Климов выиграл чемпионат России по прыжкам на лыжах на большом трамплине. Соревнования прошли в Нижнем Тагиле. В своих попытках он улетел на 121,5 и 129 м, показал первый результат в обоих раундах и набрал 213,2 балла.

В прыжках на лыжах с трамплина HS 85-109 Евгений Климов стал вторым после Даниила Садреева.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Климов стал серебряным призёром в командных соревнованиях.





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