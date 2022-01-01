Для сдерживания цен на хлеб Пермскому краю выделили 66 млн рублей Мера поможет зафиксировать цены до конца года Поделиться Твитнуть

Правительство РФ выделило Пермскому краю из федерального бюджета 66 млн рублей для стабилизации цен на хлеб. О субсидиях в российские регионы, которые запустят механизм заморозки цен на хлебную продукцию, сообщила федеральный вице-премьер Виктория Абрамченко. Общий объём направленных в территории средств составил 2,5 млрд рублей.

Цены будут зафиксированы на уровне марта и не должны расти до декабря, отметила Абрамченко.

Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей.

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