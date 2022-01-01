Wildberries снизит комиссию для бизнеса Поддержка будет оказана продавцам, заморозившим цены Поделиться Твитнуть

Маркетплейс Wildberries уменьшит комиссию на 3-5% для продавцов, которые заморозят цены на свои товары на уровне февраля, и поможет с продвижением на своей платформе. Эти товары будут включены в специальный раздел, который будет опубликован на главном баннере.

«В последние дни отмечается укрепление курса рубля, что позволит продавцам снизить цены на большинство товаров, — отметили в пресс-службе Wildberries. — Со своей стороны, мы также инвестируем в снижение цен и поощрим предпринимателей, которые снизят стоимость товаров».

Объём инвестиционной программы составит 9,5 млрд рублей, уточнили в Wildberries.

Отметим, что в Wildberries работают более 400 предпринимателей из Пермского края.





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