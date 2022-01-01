За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 26 территориях Прикамья В Перми заболели 268 местных жителей Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса подтверждены в 26 территориях Прикамья.

В Перми заболели 268 местных жителей, в Чусовском и Гремячинском ГО — по 41 новому пациенту.

В Добрянском ГО ковид подтверждён у 29 человек, в Кизеле — у 24, а в Лысьвенском ГО — у 22.

Меньше всего — по одному случаю — выявлены заразившиеся в ЗАТО Звёздный, Юрлинском, Соликамском, Горнозаводском, Красновишерском и Берёзовском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 358 339 жителей региона.

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