УЗПМ организует практику для студентов Политехнического техникума Практика на реальном производстве является эффективным механизмом в освоении профессии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Представители Уральского завода противогололедных материалов (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) приняли участие в заседании Управляющего совета Краснокамского политехнического техникума. Речь шла о перспективах социального партнерства, кадровом потенциале и технических возможностях заинтересованных сторон.

Ежегодно техникум выпускает около тысячи молодых специалистов рабочих специальностей, и руководство крайне заинтересовано в трудоустройстве своих воспитанников на краснокамской производственной площадке завода. Техникум старается шагать в ногу со временем, модернизируя производственные мастерские. Однако практика на реальном производстве, как отмечает руководство учебного заведения, является более эффективным механизмом в освоении профессии. Это также повышает качество профессионального образования, ускоряет профессиональную адаптацию молодых специалистов и создает условия для последующей успешной деятельности на предприятии.

В ходе заседания представители кадровой службы УЗПМ и техникума обсудили возможность дуального обучения: теория в техникуме, практика — на инновационном оборудовании завода. Предприятие готовится запустить два высокотехнологичных производства и существенно расширить линейку продукции для зимнего содержания дорог. Для этого будут созданы новые рабочие места. Производство ждет энергичных и целеустремленных молодых людей, заинтересованных в развитии карьеры на крупном промышленном предприятии. Сегодня здесь востребованы слесари по ремонту монтажного оборудования, электромонтеры, операторы-наладчики автоматизированных линий.

Пресс-служба УЗПМ

— Кадровая ситуация по сравнению с прошлым годом изменилась, наибольшая динамика наблюдается в производственной сфере: рабочие профессии становятся популярнее, — отмечает директор по персоналу ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Светлана Барышникова.­ — И это как раз тот момент, когда мы приняли решение о переориентации при поиске персонала в сторону взаимодействия предприятия с учебными заведениями. УЗПМ — относительно молодое промышленное предприятие на рынке Пермского края: в этом году нам исполняется 15 лет. Мы взяли курс на применении лучшей практики «взрослых» производственных компаний по успешному взаимодействию с ведущими ВУЗами и ССУЗами при подготовке рабочих и инженерных специальностей. Для пилотного проекта службой персонала выбран именно Политехнический колледж, так как на основной производственной площадке в Краснокамске реализуются инвестиционные проекты по запуску нового производства и созданию высокотехнологичных рабочих мест. Известно, что будущее создается настоящим, а выбор профессионального пути задолго до трудоустройства.

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