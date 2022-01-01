«От Баха до наших дней» Программа органиста Александра Патрушина в Перми Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

«От Баха до наших дней» — так назвал свою концертную программу (6+) молодой талантливый органист Александр Патрушин — один из лучших воспитанников Санкт-Петербургской органной школы последних лет.

На концерте прозвучат шедевры органной музыки в стиле барокко и романтизма — сочинения Баха, Мендельсона, Франка, Таривердиева и Вьерна.



«К Тебе взываю, Господи Иисусе Христе! Прошу, услышь мои мольбы, Даруй мне благодать Твою. Не дай мне пасть духом», — этой молитвой проникнута известная Хоральная фантазия Ich ruf’ zu Dir, Herr Jesu Christ одного из самых великих композиторов в истории — Иоганна Себастьяна Баха.

Наследие Баха будет представлено знаменитыми, исполненными божественного мелодизма, хоральными фантазиями: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (Взываю к тебе, Господи...); Wachtet auf, ruft uns die Stimme (Пробудитесь, голос зовет); Nun komm, der Heiden Heiland (Гряди, Спаситель народов); а также произведением высочайшей степени мастерства — Прелюдией и фугой До мажор, где за танцевальной прелюдией следует величавая фуга, приводящая к грандиозному торжественному финалу.

Через века после Баха к жанру хоральной прелюдии обратился замечательный композитор-романтик XX века Микаэл Таривердиев. Его 10 выразительных хоральных прелюдий органного цикла «Подражание старым мастерам» воспринимаются как музыкальные молитвы. На концерте прозвучат две из них: печально-созерцательная до-минорная и подвижная, изящная, очень светлая фа-минорная, напоминающая барочное аллегро.

Линия романтизма продолжится музыкой гениального Сезара Франка, родоначальника французского симфонического органа. Будет исполнена «Героическая пьеса», сочетающая хоральные мелодии с имитацией ударов литавр.

Феликс Мендельсон-Бартольди был исключительно талантливым преемником баховской традиции, искусным органистом и создателем нового жанра — романтической органной сонаты. На концерте прозвучит одна из его шести таких — №1 фа минор, где романтическая лирика ярко выражена в стройных и строгих классических формах.

Концерт завершится грандиозной Симфонией для органа №1 Луи Вьерна, великого органиста и импровизатора, прослужившего до конца своих дней в легендарном соборе Нотр-Дам де Пари.

Александр Патрушин — воспитанник профессора Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого, лауреат международных конкурсов. Участвовал и побеждал в конкурсах им. Яна Сибелиуса в Турку (Финляндия, 2019), им. В.А. Моцарта (Москва, 2021). В прошлом году завоевал третью премию на крупнейшем Международном конкурсе органистов им. Микаэла Таривердиева (Калининград). Участник международных мастер-классов известных профессоров, таких как Томаш Гланц (Польша — Германия), Мартин Хазельбёк, Сергей Черепанов (Германия), Владимир Хомяков, Алексей Шмитов (Россия). Ведёт активную концертную деятельность в Санкт-Петербурге и других городах России.

29 марта в 19:00. Органный концертный зал.

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