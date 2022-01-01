РЖД заплатит штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на вокзале Пермь II Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судья Пермского краевого суда не нашёл оснований для отмены постановления территориального Управления Роспотребнадзора и решения судьи районного суда о наложении штрафа на ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе краевой судебной инстанции. Санкции были наложены за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и сооружений на транспорте.

В частности, в ходе проверки, проведённой летом 2021 года, контролёры на вокзале Пермь II выявили несоответствие требованиям температуры воздуха в зоне пребывания пассажиров и уровня искусственной освещенности, а также обнаружили дефекты (выбоины, трещины) поверхности асфальтового покрытия платформ и дорожек.

Таким образом, по решению краевого суда ОАО «РЖД» предстоит заплатить штраф за выявленные нарушения.

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