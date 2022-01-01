Андрей Стрельцов

«Кама» обыграла столичных армейцев

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ВК «Кама» провёл на домашней арене два поединка седьмого тура Чемпионата России среди команд Высшей лиги «А» (Финал Восьми). Соперником был столичный ЦСКА. В обеих встречах успех сопутствовал хозяевам: 3-1 и 3-2.

Таким образом, пермская команда завершила домашние поединки в этом сезоне. До конца турнира осталось провести две игры с «Академией-Казань». После этого определится окончательное место «Камы» по итогам сезона. Это будет либо пятая, либо шестая позиция.


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