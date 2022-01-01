Андрей Стрельцов «Кама» обыграла столичных армейцев Поделиться Твитнуть

ВК «Кама» провёл на домашней арене два поединка седьмого тура Чемпионата России среди команд Высшей лиги «А» (Финал Восьми). Соперником был столичный ЦСКА. В обеих встречах успех сопутствовал хозяевам: 3-1 и 3-2.

Таким образом, пермская команда завершила домашние поединки в этом сезоне. До конца турнира осталось провести две игры с «Академией-Казань». После этого определится окончательное место «Камы» по итогам сезона. Это будет либо пятая, либо шестая позиция.





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