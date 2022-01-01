«Пермэнергосбыт» ещё три дня меняет 1000 рублей на мобильное приложение Победителем может стать каждый Поделиться Твитнуть

В четверг, 31 марта, завершается акция «1000 рублей за оплату в приложении» от ПАО «Пермэнергосбыт». Принять в ней участие может любой житель Пермского края, получающий квитанции от ПАО «Пермэнергосбыт». Для этого необходимо выполнить всего два условия:

— Установить на свой телефон мобильное приложение ПАО «Пермэнергосбыт» для физических лиц (если этого не было сделано ранее). Скачать приложение можно в магазине GooglePlay (ссылка для Android) и в магазине AppStore (ссылка для Apple).

— С помощью этого приложения до 31 марта 2022 года включительно оплатить квитанцию от ПАО «Пермэнергосбыт».

Из общего числа участников будет выбрано 100 победителей, каждый из которых получит приз — 1000 рублей на свой лицевой счет в ПАО «Пермэнергосбыт».

Победителей определят по следующей формуле: общее число участников будет разделено на 100, и определится «шаг победителя». Так, если участие в акции примут 152 335 лицевых счетов, то этим шагом будет число 1523,35, которое, согласно положению, округлят в меньшую сторону. А победителями станут участники за номером 1523, 3066, 4569, и так далее.

Подведение итогов акции и зачисление призов на лицевые счета состоится 15 апреля.

Мобильное приложение «Пермэнергосбыт» — это компактный и эргономичный аналог личного кабинета клиента, созданный специально для смартфонов. В приложении есть все базовые операции: передача показаний счетчиков, оплата электроэнергии без комиссии, архив квитанций, история платежей и начислений по каждому месяцу. Есть форма обратной связи с компанией и возможность привязки нескольких лицевых счетов — квартиры, дачи, гаража и пр. А вскоре у приложения появится функция уведомлений: клиента будут предупреждать о периоде передачи показаний счетчиков, а также сообщать о поступлении новой квитанции.

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