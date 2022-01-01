Федеральный бюджет готов потратить 938,4 млн руб. на капремонт участка дороги Нытва — Кудымкар Работы должны быть завершены к 15 ноября 2023 года Поделиться Твитнуть

ФКУ «Управление федеральных дорог «Прикамье» объявлен конкурс на поиск подрядчика по проведению капитального ремонта автомобильной дороги А-153 в Пермском крае «Нытва—Кудымкар» (участок с 98 по 107 км). Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 938,4 млн руб. Работы оплачивает федеральный бюджет.

Как говорится в конкурсной документации, основной задачей капитального ремонта является обеспечение 9-километрового участка автомобильной дороги и всех её элементов нормативным требованиям для II технической категории. Здесь будет организовано три полосы движения с расчётной скоростью движения автотранспорта 120 км/ч.

Начало работ — с 1 июля 2022 года, окончание — к 15 ноября 2023 года.

Подать заявку на конкурс можно до 12 апреля.

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