В Краснокамске 33 семьи переселены из аварийного жилья в новостройку В округе уже расселено более 9 тыс. кв. метров аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил ключи от квартир 33 краснокамским семьям, переезжающим в новостройку из аварийного жилья. Краснокамцы переезжают в специально построенный компанией «Вега» пятиэтажный дом по ул. Карла Маркса, 36, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В новом доме по нацпроекту «Жильё и городская среда» Краснокамским городским округом выкуплены 33 квартиры для переселенцев. Ещё восемь помещений администрация муниципалитета приобрела для предоставления детям-сиротам.

Дмитрий Махонин поздравил новосёлов и отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству региона с федеральным Фондом ЖКХ.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Искренне рад вручить вам сегодня ключи от новых и комфортных квартир. Знаю, что многие из вас ждали переезда на протяжении нескольких лет. Уверен, что в новом доме ваша жизнь станет благополучнее, комфортнее и счастливее. Важно, что в ближайшие годы в Краснокамске будет построено ещё три дома, куда смогут переехать почти 300 семей из аварийного фонда. В целом в Пермском крае хорошие темпы по расселению «аварийки». За последние три года в комфортное жильё переехали свыше 19 тыс. жителей края. До конца 2024 года ещё более 20 тыс. человек смогут заехать в комфортные квартиры.

В Краснокамске уже расселено более 9 тыс. кв. м аварийного жилья, 709 человек переехали в новое благоустроенное жильё. До конца года в Краснокамске будет сдан ещё один дом, где для переселения жителей из аварийного фонда планируется выкупить порядка 50 квартир.

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