Прокуратура Пермского края просит сообщить о высоких ценах на лекарства Также нужны данные об отсутствии в аптечной сети необходимых медикаментов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 29 марта, с 10:00 до 11:00 прокуратура Пермского края проведёт телефонную линию по вопросам соблюдения прав граждан на лекарственное обеспечение.

Жителям региона предлагают сообщить в надзорный орган информацию о завышении цен на лекарства или об отсутствии медикаментов.

Звонки по телефону 8 (342) 233-56-53 примет старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края Светлана Тимашова.

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