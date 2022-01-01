«Мотовилихинские заводы» нашли покупателя на два здания и земельный участок Имущество продадут за 550 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

В Перми подведены итоги торгов имущества ПАО «Мотовилихинские заводы». Речь о лоте № 1, в который входят одноэтажное здание подстанции № 332 площадью 33,6 кв. м (ул. 1905 года, 35), а также земельный участок и производственный цех площадью 160 кв. м в промзоне № 2.

Аукцион признан несостоявшимся, так как к торгам был допущен только один участник — физическое лицо Николай Дмитриенко, предложивший за имущество 550 тыс. руб. (начальная цена лота).

Единственному участнику торгов арбитражным управляющим будет предложено заключить договор купли-продажи в соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Напомним, в 2018 году ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом. Общая сумма требований кредиторов — 17,6 млрд руб. Предприятие продолжает производственную деятельность в рамках ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».





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