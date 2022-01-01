На поддержку рынка труда в Пермский край направлено более 560 млн рублей Финансирование предполагается использовать на создание временных рабочих мест и переобучение Поделиться Твитнуть

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Правительство РФ в связи с введёнными в отношении страны санкциями направит в Пермский край на поддержку рынка труда 560 млн руб., об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Финансирование предполагается использовать по трём направлениям: на создание временных рабочих мест для работников предприятий, которые в текущей экономической обстановке были вынуждены перевести персонал на неполную занятость или уйти в простой; на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в службе занятости, но пока не нашёл подходящую вакансию; на переобучение работников промышленных предприятий востребованным специальностям.

По расчётам минсоцразвития Прикамья, благодаря допфинансированию перечисленными мерами поддержки будет охвачено порядка 6 тыс. жителей региона.

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