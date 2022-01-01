Горнолыжный курорт «Губаха» объявил о закрытии сезона Оно запланировано на 9 апреля Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Курорт «Губаха» объявил о дате официального закрытия сезона. Оно состоится 9 апреля. На эту дату назначено традиционное финальное массовое мероприятие Gubaha Beach Ice Weekend. Ранее оно планировалось на неделю позже.

Напомним, в 2021 году сезон официально закрылся 11 апреля. Тогда курорт отчитался о 120 тыс. туристов, посетивших горнолыжный курорт за четыре месяца.

Горнолыжный центр «Губаха» построен в 1985 году, до 2015 года находился в управлении муниципалитета. Затем комплекс передали в концессию на 25 лет пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину (совладелец парка им. Горького в Перми). Курорт «Губаха» включает 18 трасс протяжённостью от 100 до 2600 метров с максимальным перепадом высот 310 м, 4-х местную кресельную канатную дорогу, шесть бугельных подъёмников, сноупарк «LuckyPark», гостинцу, коттеджи, кафе.





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