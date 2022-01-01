Елена Синица В Пермском крае 591 новый случай заражения коронавирусом В тяжёлом состоянии находится 74 пациента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 591 новый случай COVID-19. Из них 53 — дети в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 74 пациента. Из них 29 подключены к аппаратам ИВЛ.





Всего в регионе развёрнуто 1107 «ковидных» коек, из которых занято 678. Доля свободного коечного фонда составляет 38,7%. За эти же сутки выздоровело 999 человек, умерло — семь.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 357 253. За сутки в регионе проведено 6155 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 26 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 436 942 чел. При этом 1 374 417 жителей завершили курс вакцинации.

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