Елена Синица
Бывшего главврача пермской детской больницы осудят за получение взятки
Сумма взятки превысила 117 тыс. рублей
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В Перми бывшего главврача детской больницы обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Поясняется, что обвиняемая получила взятку от руководителя одного из отделов организации за общее покровительство и попустительство по службе. Сумма взятки превысила 117 тыс. руб.
Сейчас на имущество обвиняемой, на общую сумму более 4,1 млн руб., наложен арест.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.
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