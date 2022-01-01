Елена Синица Бывшего главврача пермской детской больницы осудят за получение взятки Сумма взятки превысила 117 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми бывшего главврача детской больницы обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Поясняется, что обвиняемая получила взятку от руководителя одного из отделов организации за общее покровительство и попустительство по службе. Сумма взятки превысила 117 тыс. руб.





Сейчас на имущество обвиняемой, на общую сумму более 4,1 млн руб., наложен арест.





Следствие собрало достаточную доказательную базу. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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