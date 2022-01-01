Прикамский «Бионорд» протестировали на Ямале На трассе Салехард — Надым сравнили два реагента Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Специалисты Уральского завода противогололедных материалов (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) совместно с дорожными службами Ямала провели презентацию по эффективности противогололедных реагентов в климатических условиях региона. На трассе Салехард — Надым сравнили два реагента: хлорид кальция и флагманский продукт УЗПМ — «Бионорд».

«Основными средствами борьбы с скользкостью на дорогах пока остается отсев и пескосоляная смесь, — отметил специалист технического надзора Андрей Шишкин. — Но технологии не стоят на месте и этим материалам нашли альтернативу. Сегодня сравниваем на практике свойства двух противогололедных материалов для того, чтобы убедиться в пригодности к применению для наших северных условий. Ведь хорошо очищенные дороги — один из залогов повышения безопасности дорожного движения».

Материалами обработали два участка дороги общей протяженностью 400 метров: один — в снежном накате, второй — стекловидном льде. Участники презентации из дорожной дирекции ЯНАО заострили внимание на составы противогололедных материалов, отметив их экологическую безопасность для окружающей среды и техносферы. При этом подчеркнули, что многокомпонентный реагент «Бионорд», включающий ингибиторы коррозии и биофильные добавки для выведения солей из почвы, более эффективный по своей плавильной способности. Попадая на снег, реагент плавит его и не теряет свойства при температуре до — 30 °С. Хлорид кальция при всех плюсах теряет свою эффективность как антигололедный реагент уже при температуре ниже -10°С. Как отметили участники презентации, расход «Бионорда» значительно меньше соли и пескосоляной смеси для обработки площади аналогичного размера.

«Противогололедный материал под маркой «Бионорд» разрабатывается для каждого региона с учетом множества критериев, среди которых климат и места применения, — пояснил представитель Уральского завода противогололедных материалов Артем Довженко. — «Бионорд» для Новосибирска и Ростова-на-Дону могут отличаться по составу, однако эффективность в борьбе со льдом, безопасность и экономичность в применении остаются неизменными. Сегодня «Бионорд» используют на трассах федерального значения М-5 и М-7, на дорогах и улицах городов-миллионников, мостах федерального значения и крупных промышленных площадках страны».

По завершении тестирования сравнительный анализ позволит специалистам определить более эффективный материал для борьбы с гололедом, который будут использовать на дорогах округа в следующем зимнем сезоне.

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